Така Комісія в майбутньому, у певних випадках, рекомендуватиме навіть позбавляти депутата мандата.

Голова партії "Слуга народу", заступниця голови фракції "СН" в парламенті Олена Шуляк зазначає, що Дисциплінарну комісію "СН" може бути створено на з'їзді партії в першому кварталі 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції в рамках Форуму "Велике Будівництво: дороги та мости".

Шуляк нагадала, що на з'їзді партії 15 листопада вона запропонувала внести зміни до Статуту партії і створити Дисциплінарну комісію, яка б "розбиралася з різними вчинками (депутатів - УНІАН)".

"У нас, на жаль, є не тільки вчинки пана Галушка, є й інші, скажімо так, не дуже приємні історії з народними депутатами, з місцевими депутатами, де б ця Дисциплінарна комісія могла б розбиратися і надавати певні рекомендації", - сказала вона.

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Дисциплінарна комісія, пояснила депутат, розглянувши певну справу, може рекомендувати, зокрема, виключити народного депутата з фракції, звернутися щодо певної ситуації до Регламентного комітету Верховної Ради або ж навіть рекомендувати на з'їзді партії позбавити депутата мандата.

"Зміни до Статуту ми плануємо презентувати і проводити на з'їзді вже в першому кварталі 2022 року. Не можна затягувати ні зі створенням Дисциплінарної комісії, не можна затягувати з тим, щоб трішки переформатувати наші керівні органи: у нас є ще Політична рада партії і ми також хочемо їй надати трішки інші механізми роботи", - розповіла Шуляк.

Вона пояснила, що Дисциплінарна комісія як вищий керівний орган партії може бути створена лише шляхом внесення змін до Статуту, а Статут затверджується на з'їзді партії.

"Зараз наші юристи напрацьовують зміни до Статуту, вони вже отримали таке завдання. І на першому ж з'їзді, який ми плануємо в першому кварталі, ми обов'язково затвердимо таку Дисциплінарну комісію", - сказала депутат.

Шуляк додала, що до складу Дисциплінарної комісії, ймовірно, увійдуть і представники обласних партійних організацій. "Ми оберемо кращих, з бездоганною репутацією, які потім будуть аналізувати вже відповідні ситуації і кейси і надавати свої рекомендації", - підсумувала парламентар.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Шуляк заявила, що ініціює створення в "СН" Дисциплінарної комісії, котра вирішуватиме, як карати депутатів за негідну поведінку.

Вона також зазначила, що раніше у фракції "СН" обговорювалася необхідність створення Етичної ради, яка б "розглядала негідну поведінку наших народних депутатів", було розроблено положення, але ініціатива не була реалізована.