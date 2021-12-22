Міністр зазначив, що наразі українським законодавством не передбачено суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

Печерський районний суд Києва позбав права керування на один рік і оштрафував на 10200 гривень водія народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський у Facebook.

"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень", - написав міністр.

Також він нагадав, що у Раді зараз перебуває законопроект про відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. При цьому він висловив сподівання, що депутати його ухвалять.

Скандал з нардепом Галушко

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилося відео того, як нардеп від провладної "Слуги народу" Микола Галушко влаштував скандал правоохоронцям, які зупинили водія його авто, що порушив правила дорожнього руху.