Глава держави нагадав про ризики російської паспортизації на українських територіях в Криму і на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський виступає за подвійне громадянство, але вважає, що підхід до кожної країни має бути окремим. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету

Повна версія виступу президента опублікована телеканалом "Дом" на Youtube.

"Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України. Але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні", - заявив президент.

Він нагадав, що Росія здійснює паспортизацію українського населення до окупації Криму, і після неї, а також на окупованому Донбасі.

"Паспортизація була довгою впродовж 20 років, понад 20 років російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Близько 600 тисяч російських паспортів роздано на наших українських територіях, які зараз окуповані", - заявив президент.

Читайте такожНа Банковій потролили Порошенка за його "настанови" Зеленському (відео)Глава держави зазначив, що українські законодавці можуть дуже швидко проголосувати за подвійне громадянство, і в тому числі заради українців, які мають українське коріння, але живуть як діаспора в інших країнах.

"Питання дуже складне саме через те, що є паспортизація і деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське. А ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони. Тобто, актуальне питання, але через ці складнощі нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства, - воно не може бути універсальне... Підхід до кожної громади і підхід до кожної окремо країни", - наголосив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленського запитали про терміни візиту Байдена до України, на що він дав розмиту відповідь.

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Автор: Віталій Саєнко