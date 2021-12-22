У США заявили, що готові до дипломатії, але зустрічі Байдена та Путіна поки не планують.

Росія зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Держдепі США, пише Голос Америки.

За його словами, з часу останньої особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, США побачили плани Росії щодо нової агресії, які вона може реалізувати "в короткі терміни".

"Ми працюємо у дуже тісній координації з союзниками та партнерами не лише для того, щоб виявити спільну стурбованість, але й для того, щоб розробити значущу та величезну відповідь, якщо Росія знову вчинить акти агресії", - заявив Блінкен.

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"Ви бачили заяви, які лунають від НАТО, Європейського Союзу, G7. У них чітко дається зрозуміти, що будуть величезні наслідки - саме таке формулювання - величезні наслідки для Росії якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України", - наголосив держсекретар.

Він додав, що на думку президента Байдена, є "значно кращий шлях" - дипломатія. США та Росія готові до діалогу через різні канали, зазначив держсекретар. За його словами, на початку нового року слід очікувати участі в сферах дипломатії. При цьому наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання про вимоги Росії, Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи.

"Президент Байден протягом багатьох років був дуже чітким щодо деяких базових принципів, і ніхто від них не відступає. Одна країна не має права силою змінювати кордони іншої, одна країна не має права диктувати політику іншої або вказувати цій країні, з ким їй співпрацювати. Одна країна не має права застосовувати сферу впливу, це поняття слід відкинути на смітник історії. Ці принципи дуже чіткі, президент їх має довгий час, і це не зміниться", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що всі рішення ухвалюватимуться в координації із партнерами - і що нічого не буде вирішено без них.

Нагадаємо, раніше помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід уже заявляла, що двосторонні переговори США та РФ можуть відбутися у січні 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни у НАТО.

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