Росія зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Держдепі США, пише Голос Америки.
За його словами, з часу останньої особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, США побачили плани Росії щодо нової агресії, які вона може реалізувати "в короткі терміни".
"Ми працюємо у дуже тісній координації з союзниками та партнерами не лише для того, щоб виявити спільну стурбованість, але й для того, щоб розробити значущу та величезну відповідь, якщо Росія знову вчинить акти агресії", - заявив Блінкен.
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"Ви бачили заяви, які лунають від НАТО, Європейського Союзу, G7. У них чітко дається зрозуміти, що будуть величезні наслідки - саме таке формулювання - величезні наслідки для Росії якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України", - наголосив держсекретар.
Він додав, що на думку президента Байдена, є "значно кращий шлях" - дипломатія. США та Росія готові до діалогу через різні канали, зазначив держсекретар. За його словами, на початку нового року слід очікувати участі в сферах дипломатії. При цьому наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.
Відповідаючи на запитання про вимоги Росії, Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи.
"Президент Байден протягом багатьох років був дуже чітким щодо деяких базових принципів, і ніхто від них не відступає. Одна країна не має права силою змінювати кордони іншої, одна країна не має права диктувати політику іншої або вказувати цій країні, з ким їй співпрацювати. Одна країна не має права застосовувати сферу впливу, це поняття слід відкинути на смітник історії. Ці принципи дуже чіткі, президент їх має довгий час, і це не зміниться", - сказав Блінкен.
Він наголосив, що всі рішення ухвалюватимуться в координації із партнерами - і що нічого не буде вирішено без них.
Нагадаємо, раніше помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід уже заявляла, що двосторонні переговори США та РФ можуть відбутися у січні 2022 року.
Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни у НАТО.