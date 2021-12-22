Переговори можуть відбутися вже на початку наступного року.

Двосторонні переговори Сполучених Штатів Америки та Росії можуть відбутися у січні 2022 року.

Таку заяву зробила помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, пише Радіо Свобода.

На переговорах обговорюватимуться "вимоги" Росії до США й НАТО щодо гарантій невступу України й інших держав пострадянського простору в Альянс.

"Ми приймемо рішення про дату разом з Росією, і ми віримо, що це відбудеться в січні", - повідомила Донфрід журналістам.

Читайте такожПутін назвав Макрону умову для проведення нормандського самітуЯк повідомляв УНІАН, Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни у НАТО.

Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянс.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.