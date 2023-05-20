Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Хіросімі.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Хіросімі, де проходить саміт лідерів G7.

Як повідомляє видання PA Media, при зустрічі два політики обнялися, після чого британський прем’єр поплескав українського президента по плечу і сказав: "Радий тебе бачити. У тебе вийшло (приїхати – ред.)!"

На запитання журналістів, чи був день вдалим для України, Зеленський посміхнувся і сказав: "Дуже дякую".

Відео дня

У Twitter Сунак виклав спільне фото із Зеленським і написав: "Україно, ми нікуди не дінемося".

Як уточнив Зеленський в Telegram, з Сунаком вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час перемовин у Британії 14 травня, а також двосторонні відносини і скоординували позиції напередодні саміту G7.

Зеленський у Японії

Президент Володимир Зеленський сьогодні вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту G7.

Сьогодні ж лідери G7 ухвалили спільну заяву за підсумками саміту, де підтвердили незмінну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

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