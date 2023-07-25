Листування стосувалися інтеграції бізнесу народного обранця "в економіку Криму".

У телефоні підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова знайшли листування з ФСБшниками.

Як повідомляють "Схеми", один з ФСБшників називав депутата "батя", з іншим вони обговорювали інтеграцію бізнесу Пономарьова "в економіку Криму".

Всього протягом весни-літа 2022 року нардеп,перебуваючи під окупацією, підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивним "Богун" та "Лис", домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств.

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Сам Пономарьов раніше підтверджував у коментарі "Схемам", що в окупації мав контакти з співробітником ФСБ "Богуном", але говорив, що це "ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці", від якої він "відмовився".

У листуваннях, знайдених правоохоронцями в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з "Богуном".

"Вітаю, треба поспілкуватися!", – йдеться у повідомленні, відправленому Пономарьовим 10 червня 2022 року. У відповідь "Богун" пропонує депутату зустрітись "у неділю в Сімферополі".

11 липня 2022 року "Богун" відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його "батя" та розповідав про стан здоров’я "тещі", повідомляючи, що "допомога не треба".

Також правоохоронці виявили у телефоні листування з контактом Віктор "Лис". Як дізналися "Схеми", це також працівник ФСБ, підлеглий "Богуна". З ним Пономарьов зустрічався декілька разів, наприклад 28 травня 2022 року. Через три дні після зустрічі нардеп направив ФСБшнику документ, в якому називалась "доцільною" інтеграція підприємств холдингу Пономарьова "в економіку Криму".

"Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим", – йшлося у відправленому документі.

Справа Пономарьова

24 липня правоохоронці викрили народного депутата від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова на співпраці з Росією. Під час повномасштабного вторгнення РФ він перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами.

Пономарьову вручили підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років в’язниці. Печерський суд обирав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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