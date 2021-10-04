Заступниця гендиректора директорату з питань сусідства та розширення ЄС назвала візову лібералізацію заслуженою.

Україні та українцям не слід боятися скасування візової лібералізації з Євросоюзом. На сьогодні в Європейській комісії такої загрози не бачать.

Про це глава групи підтримки України в Єврокомісії, заступниця гендиректора директорату з питань сусідства і розширення ЄС Катаріна Матернова заявила "Європейській правді".

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна обрала європейське майбутнє. А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням", - говорить Матернова.

Читайте такожУ МЗС України сказали, чи є загроза скасування безвізу з ЄвросоюзомВодночас вона не виключила можливості припинення безвізу в майбутньому - в Єврокомісії стежать за дотриманням його умов.

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій", - додала єврочиновниця.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого тижня з'явився документ зі спільною оцінкою деяких країн ЄС щодо безвізу з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України, в якому нашу країну назвали "приводом для занепокоєння".

Втім, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина називає таку інформацію інсинуаціями.

Автор: Станіслав Кожемякін