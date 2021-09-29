Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про можливе скасування безвізу Європейським Союзом для низки країн.
Як повідомляє молдавське видання NewsMaker, про це він сказав у Кишиневі на спільній прес-конференції з президентом Молдови Маєю Санду.
Зокрема, німецький президент спростував інформацію, що з'явилася у пресі, про переговори між Бельгією, Німеччиною та Італією щодо скасування візового режиму з Молдовою.
"Я з подивом прочитав цю новину після приземлення. Це неправда, це фейк", - підкреслив він.
Як повідомило сьогодні "Радіо Свобода", Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузією, Молдовою та Україною. Зокрема, кілька країн ЄС заявили, що Україна залишається "приводом для занепокоєння".
Міністерство закордонних справ України зазначає, що жодних загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.
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