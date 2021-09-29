Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав фейком інформацію про переговори щодо скасування Євросоюзом безвізових режимів для низки країн.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про можливе скасування безвізу Європейським Союзом для низки країн.

Як повідомляє молдавське видання NewsMaker, про це він сказав у Кишиневі на спільній прес-конференції з президентом Молдови Маєю Санду.

Зокрема, німецький президент спростував інформацію, що з'явилася у пресі, про переговори між Бельгією, Німеччиною та Італією щодо скасування візового режиму з Молдовою.

"Я з подивом прочитав цю новину після приземлення. Це неправда, це фейк", - підкреслив він.

Як повідомило сьогодні "Радіо Свобода", Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузією, Молдовою та Україною. Зокрема, кілька країн ЄС заявили, що Україна залишається "приводом для занепокоєння".

Міністерство закордонних справ України зазначає, що жодних загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.

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Автор: Віталій Саєнко