У ЄС констатували невирішені Україною проблеми з правосуддям і безпекою.

За оцінкою щодо роботи лібералізованого візового режиму Австрії, Бельгії, Чехії, Німеччини, Італії та Словаччини "Україна залишається приводом для занепокоєння".

Про це йдеться у документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.

Йдеться про оцінку безвізу з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України, що стосувалася четвертого звіту Євросоюзу щодо перебігу послабленого візового режиму з цими країнами, який був оприлюднений в серпні 2021 року.

Австрія назвала механізм зупинки візового режиму "однозначно ефективним інструментом": "Австрія хотіла б привернути увагу до наявного феномену, коли громадяни Бангладеш законно потрапляють до Західних Балкан із чинними візами, а звідти нелегально в’їжджають до Європейського Союзу. Це потрібно оцінювати надалі".

Читайте такожУ США відреагували на "червоні лінії" Кремля у відносинах України і НАТОУ ЄС, зокрема, стривожені збільшенням кількості заявок на надання притулку щодо Молдови. Хоча, на думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу "меншою мірою", ніж із Грузії та Північної Македонії, він висловлює стурбованість щодо загального безвізового режиму.

"Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов’язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються", – цитує текст документу Радіо Свобода.

У ЄС переконалися, що схвалене національне законодавство не застосовується Україною повністю.

"Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України", – йдеться в оцінці бельгійської сторони.

Водночас у Бельгії також додають, що така оцінка чинна для всіх країн з послабленим безвізом. На думку Брюсселя, механізм зупинки "безвізу" наразі "не мав можливості довести свою корисність".

Безвіз України та ЄС

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу мають довести мету своєї поїздки.

Автор: Віолетта Орлова