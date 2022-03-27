Михайло Подоляк зазначив, що поведінка Роскомнагляду виглядає "феєрично боягузливо і ганебно".

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував" безглуздість " вимоги Роскомнагляду від кількох російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"РФ дійсно хоче бути ізгоєм. Повноцінним. Скрізь. Інакше ніяк не можна оцінити безглуздість рішення головного російського цензора – Роскомнагляду - який ультимативно вимагає від кількох російських ЗМІ не публікувати двогодинне інтерв'ю Володимира Зеленського", - зазначив Подоляк.

Він додав, що це інтерв'ю, в якому детально досліджені причини варварської війни, затіяної Росією проти України, і сказано, до яких саме катастрофічних наслідків це призведе саме Росію.

"Сама по собі поведінка Роскомнагляду, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно. По-перше, РФ же вважає себе "оплотом боротьби за праву справу". Але при цьому боягузливо підібгала хвіст, коли є пряма мова іншого боку. По-друге, а навіщо тоді витрачати стільки грошей на внутрішню вбивчу пропаганду, на всіх цих вгодованих пропагандистів з вечірніх ток-шоу, якщо їх брехню можна запросто обнулити одним інтерв'ю президента України?", - написав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що Роскомнагляд "грізно так заявив: "Ряд російських засобів масової інформації, в тому числі іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагента, взяли інтерв'ю у президента України Зеленського".

"І не менш грізно наполягає на необхідності ... відмовитися від публікації відео / письмових версій. Інакше остаточно "вб'є" залишки преси в РФ. Коротше, "найсильніша країна". Найсильніший Роскомнагляд. Точно такий же як "найсильніша російська армія". Хлопці взагалі нічого не бояться( іронія), крім хіба що України, її президента і власних журналістів з редакцій "Медузи", "Дождя", "Комерсанта" і просто Михайла Зигаря", - резюмував Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, Роскомнадзор вимагає від російських ЗМІ не показувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке він дав російським журналістам.