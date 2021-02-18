За прогнозами Мінекономрозвитку, цього року тарифи на комуналку зростатимуть.

Чергове збільшення вартості комунальних послуг на тлі системного урізання субсидій і пільг підштовхне українців до нових тарифних протестів.

Про це заявила лідерка Жіночого руху «За майбутнє» Ірина Суслова, повідомляється на сторінці руху у Facebook.

У повідомленні йдеться, що, за прогнозами Мінекономрозвитку, з квітня українці будуть платити за гарячу воду та опалення на 16-18% більше, за газ – на 20% більше, а за електроенергію – на 38-50%. При цьому цьогоріч витрати на комунальні субсидії та пільги урізано на рекордні 25%. Читайте такожПартія "За майбутнє" пропонує два кроки, щоб зупинити зростання тарифів на комуналку

«Це - катастрофа. Ми розуміємо, що у людей просто немає грошей, щоб оплачувати комунальні послуги за такими тарифами! Зарплати, пенсії - не зростають з такою швидкістю, як ростуть ціни. Прибутки бізнесу - взагалі падають! За місяць, що минув від часу першої хвилі протестів, нічого не змінилося! Які є підстави для підвищення вартості енергоносіїв та підняття тарифів?! Борги лише породжуватимуть пеню. Пеня - рішення судів. Суди - обурення громадян! Нас знову ведуть до чергових тарифних «майданів»!, - заявила Суслова.

Вона наголосила, щоб запобігти втягування українців у комунальні борги та колапсу комунальної системи, депутатська група «Партія «За майбутнє» зареєструвала у Верховній Раді України постанову №4609.

У постанові від уряду вимагається запровадити мораторій до кінця цього року на підвищення тарифів на енергоносії, спростити процедуру надання субсидій і збільшити обсяги їх фінансування.

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Автор: УНІАН