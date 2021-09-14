Гіркі уроки, засвоєні українцями, показують, що не на всі слова Європи і США можна покластися, каже глава МЗС.

Україна розчарувалася в обіцянках Заходу, які мають властивість не виконуватися, і покладається тільки на себе - свої армію, дипломатію і народ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню The Independent.

"Ця країна засвоїла ряд гірких уроків, які показали, що обіцянки Заходу, швидше за все, не здійсняться. Ми не віримо обіцянкам", - каже Кулеба.

Він вважає, що нашій країні слід вчитися у Ізраїлю, як бути гнучкою військовою державою.

"Обставини не залишають нам вибору. Армія, дипломатія і український народ — ось що нам потрібно, щоб вижити", - констатує глава МЗС.

Читайте такожУкраїна та її союзники провели спільні військові навчання в пісках під Херсоном (фото)Однією з гострих проблем Кулеба називає недостатню кількість інвестицій у захист кордону.

"Ми бачимо в цьому ідеальну вразливість для підривних груп або мігрантів, яких може захотіти відправити [президент Білорусі Олександр] Лукашенко",- додав міністр.

За його словами, попри кризу з керівництвом, яку зараз переживають США, чинний президент країни Джо Байден не кине Україну сам на сам з Росією.

"Нас, дипломатів, вчать читати багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий до співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну на самоті проти Росії, і це дуже важливе зобов'язання", - вважає Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше цього року Байден запевнив президента України Володимира Зеленського, що підтримує вступ нашої країни до НАТО.

Автор: Станислав Кожемякин