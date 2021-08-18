Повідомляється, що це не перший подібний інцидент.

Білоруські прикордонники незаконно перетнули кордон Литовської Республіки, щоб витіснити мігрантів.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ Литви.

"Сьогодні представники білоруських структур з щитами та обладнанням для боротьби з заворушеннями примусово витіснили групу з 35 мігрантів на територію Литовської Республіки й в'їхали на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Ці дії зафіксовані на відео посадових осіб Державної прикордонної служби. Інформацію про порушення державного кордону використають у досудовому розслідуванні, яке проводить Литва.

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У МВС відзначили, що це не перший подібний інцидент на литовсько-білоруському кордоні за останні дні.

Вони прийняли рішення про подальше збільшення охорони кордону.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Автор: Людмила Жерновська