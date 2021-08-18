Білоруські прикордонники незаконно перетнули кордон Литовської Республіки, щоб витіснити мігрантів.
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ Литви.
"Сьогодні представники білоруських структур з щитами та обладнанням для боротьби з заворушеннями примусово витіснили групу з 35 мігрантів на територію Литовської Республіки й в'їхали на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Ці дії зафіксовані на відео посадових осіб Державної прикордонної служби. Інформацію про порушення державного кордону використають у досудовому розслідуванні, яке проводить Литва.
Читайте такожУ Білорусі відкрили справу проти дівчини загиблого активіста Шишова
У МВС відзначили, що це не перший подібний інцидент на литовсько-білоруському кордоні за останні дні.
Вони прийняли рішення про подальше збільшення охорони кордону.
Литва і Білорусь: проблема мігрантів
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".
На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.
28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.