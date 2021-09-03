Вітренко розповів про переговори української делегації в США з енергетичних питань.

США застосують до Росії нові санкції в тому випадку, якщо вона буде використовувати газ як геополітичну зброю і з його транзитом виникнуть проблеми.

Про це з Вашингтона розповів голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Це було на зустрічі між нашими президентами Зеленським і Байденом. Так само ми зустрічалися зі Спеціальним представником американського уряду Амосом Хохштайном, з яким ми також обговорюємо деталі. Ми впевнені, що перемога в цій війні буде на нашому боці", - розповів Вітренко.

При цьому він визнав, що не бачив документ з підписами про гарантії енергобезпеки. Головним фактором цього він назвав контракти з компаніями з Європи про транзит газу через Україну.

Читайте такожЗеленський розмовляв з Байденом про "Північний потік-2" удвічі довше, ніж планувалося

"Якщо таких контрактів не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, - ось тоді повинні бути санкції", - переконаний він.

Раніше Вітренко заявив, що запуск "Північного потоку-2" можна зупинити.

"Північний потік-2": Що відомо

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Автор: Юрій Годован