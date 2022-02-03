Неприпустимо, що "гарантій безпеки" вимагає від інших РФ, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, зазначив очільник МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни євроатлантичної спільноти перехопити у РФ ініціативу у дискусіях щодо безпеки.

Як повідомляє МЗС України, Кулеба взяв участь в міністерській зустрічі Бухарестської дев’ятки НАТО на запрошення міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску. У зустрічі також взяв участь як спеціально запрошений гість міністр закордонних і європейських справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Зокрема, це була перша участь глави української дипломатії в заходах цього політичного та безпекового формату взаємодії держав-членів східного флангу НАТО.

Кулеба детально поінформував учасників щодо концентрації російських військ поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Міністри погодилися, що агресивні дії Російської Федерації загрожують безпеці не лише України, але й інших країн Центральної Європи і євроатлантичному простору загалом.

"Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке "сфери впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні в наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, аби не дати Росії повернути сфери впливу в сучасній Європі. Наша єдність та твердість позицій здатна захистити безпеку в Європі", – наголосив Кулеба.

Міністр переконаний, що євроатлантичній спільноті час перехопити ініціативу в дискусіях щодо європейської безпеки. На його думку, неприпустимо, коли "гарантій безпеки" вимагає від інших країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії, Молдови, здійснює кібератаки, вбиває політичних опонентів в країнах НАТО та ЄС, поширює дезінформацію, підриває економічну та фінансову стабільність.

Читайте такожУ МЗС розповіли, як Росія може довести відсутність планів вторгнення в Україну"Натомість саме євроатлантична спільнота має ставити Російській Федерації подібні питання. Коли Росія пояснить нам всім, як вона розуміє власне зобов’язання не посилювати свою безпеку коштом безпеки інших, зокрема України?" – запитав міністр.

У цьому контексті Україна та її партнери скоординували кроки задля втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії, який включає політичний, економічний та безпековий виміри.

Також низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що на запит нашої держави готують рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

26 січня американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.

Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.

Пізніше стало відомо, що 31 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розіслав нові листи, які передбачають перебудову європейської системи безпеки.

Довідка УНІАН. Бухарестська дев'ятка – міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. До її складу входять держави на східному фланзі Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

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