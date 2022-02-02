Влада України миттєво відреагує, якщо ситуація на кордоні погіршиться, зазначив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодних достовірних дат початку можливого вторгнення російських військ в Україну немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам, відповідаючи на питання, чи можна говорити, що вторгнення РФ у лютому почнеться з початком російсько-білоруських військових навчань, що триватимуть з 10 до 20 лютого.

"Немає ніяких достовірних і теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує у соціальних мережах, в рефлексіях, у наших експертів, громадян, але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", – сказав Кулеба.

Він запевнив, що влада миттєво відреагує у разі погіршення ситуації на кордоні.

"Давайте не недооцінювати свої сили. Україна вже пережила багато (військових) навчань російських, російсько-білоруських. Ми уважно за всім стежимо. Ми володіємо повнотою інформації про маневри й про те, що відбувається вздовж нашого кордону. Наші партнери також уважно за всім стежать і діляться з нами усією необхідною інформацією. Відповідно, якщо ці навчання почнуть еволюціонувати у щось інше, ми миттєво це побачимо, і підготуємося. Уважно стежимо, але зберігаємо голову холодною", – додав Кулеба.

Читайте також"Буде війна в Європі": Зеленський різко висловився про загрозу агресії Росії проти УкраїниНагадаємо, Росія продовжує перекидати війська в Білорусь на нібито спільні навчання, заплановані з 10 до 20 лютого.

Російська сторона пішла на загострення ситуації на кордоні з Україною восени 2021 року – стягнула багато військових та техніки. В Україні та західних країнах попереджали, що РФ може наважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці листопада 2021-го начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що Росія готується до нападу на Україну наприкінці січня чи на початку лютого.

28 січня поточного року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових – з урахуванням морського й авіаційного потенціалу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що російських військ біля кордону України недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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