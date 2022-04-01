За словами голови МЗС, Реджеп Таїп Ердоган створив у Туреччині "правильну атмосферу" на переговорах делегацій України й Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган створив "правильну атмосферу" на переговорах делегацій України і Російської Федерації у Туреччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на брифінгу у Варшаві, який транслювався прес-службою МЗС у соціальній мережі Facebook.

"Ми вдячні президенту Туреччини за його зусилля. Можу відверто сказати, що саме завдяки тому, що він особисто приділив увагу питанню переговорів між Україною і Росією, вдалося перенести ці переговори з Білорусі в Туреччину. Це однозначно позитивне рішення. А також створити, дипломатичною мовою, правильну атмосферу на самих перемовинах, тому що він звернувся до учасників перед тим, як переговори почалися", - заявив Кулеба.

"І з огляду на ці успіхи турецької дипломатії, безумовно, якщо йому вдасться організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна в Туреччині, то ми лише вітатимемо цю ініціативу", - наголосив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що сповнений рішучості провести переговори з лідерами України і Росії та об'єднати їх, щоб покласти край кровопролиттю.

Сьогодні, 1 квітня, Ердоган зазначив, що Зеленський і Путін можуть зустрінутися найближчими днями в Стамбулі. Президент Туреччини зазначив, що домовленості, сформовані на переговорах делегацій України і Росії, формують основу для зустрічі рівня президентів двох країн.

29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ.

Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Голова фракції "Слуга народу", член делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни-члени Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

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