Турецький лідер висловив сподівання на визначення дати зустрічі Президентів України та Росії, однак не уточнив, про які саме дати йдеться.

Офіційна Анкара сподівається на узгодження дати зустрічі у найближчому майбутньому президентів Росії та України.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Анадолу.

"Я налаштований рішуче в питанні нової бесіди з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Наша мета - якнайшвидша організація зустрічі лідерів РФ і України. Про це я чітко скажу обом лідерам", - заявив Ердоган.

Турецький президент висловив надію на те, що вдасться узгодити дату зустрічі Путіна і Зеленського. "Ми готові надати необхідний майданчик. Грунтуючись на довірі, яку відчувають Путін і Зеленський до Туреччини, сподіваємося на позитивний результат [посередництва]", - підкреслив він.

Торкаючись теми гарантій безпеки України, президент зазначив, що Туреччина готова стати однією з країн-гарантів. Анкара сприймає таку ініціативу позитивно, проте необхідний детальний аналіз, пояснив він.

Глава турецької держави підкреслив, що Анкара очікує якнайшвидшого припинення кровопролиття і війни. Разом з тим, важливе забезпечення тимчасового режиму припинення вогню, зазначив він.

Крім цього, Ердоган висловив скептичне ставлення до питання прийняття України до складу Євросоюзу.

"Тому, що багато країн ЄС, за винятком ряду країн, повинні більш серйозно поставитися до цього процесу [заявки Києва]. Разом з тим, за відомостями, що надходять, президент РФ сприйняв тему членства України в ЄС позитивно. В ході бесіди [з Путіним] я постараюся почути це від нього особисто, що дозволить зробити більш чіткий аналіз", - сказав Ердоган.

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