Також Ердоган назвав питання, які будуть обговорюватися на цій зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть зустрінутися найближчими днями в Стамбулі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє hurriyet. За словами Ердогана, домовленості, сформовані на переговорах делегацій України і Росії, формують основу для зустрічі рівня президентів двох країн.

"Якщо ми зможемо провести цю зустріч в Стамбулі, і повернути назад негативні процеси і направити їх в позитивне русло, ми будемо дуже раді", - сказав турецький лідер.

Ердоган повідомив, що вчора провів розмову з українським президентом Зеленським, а сьогодні у нього запланована розмова з Путіним. Він зазначив, що Зеленський позитивно ставиться до можливості особистої зустрічі з Путіним, який раніше також висловив свою згоду.

"Ми заявили про готовність до організації подібної зустрічі, особливо, в контексті кроків по Криму і Донбасу. Зеленський дотримується позитивної думки. Путін раніше також висловився позитивно. За підсумками сьогоднішньої розмови, дату зустрічі визначать самі сторони", - сказав Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, вчора Ердоган анонсував швидку зустріч Зеленського і Путіна, однак місце такої зустрічі не вказував. "Я налаштований рішуче в питанні нової бесіди з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Наша мета - якнайшвидша організація зустрічі лідерів РФ і України. Про це я чітко скажу обом лідерам", - констатував Ердоган.

Вас також можуть зацікавити новини: