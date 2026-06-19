Навроцький заявив про 'загрозу' вступу України в ЄС

Вступ України до Європейського союзу становить загрозу для польських фермерів. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, виступаючи перед аграріями на змаганнях AgroLiga.
Він зокрема поскаржився, що "занадто пізно увійшов у гру" і не встиг "зупинити погані рішення для польських фермерів". У цьому контексті він заявив, що Польща зараз "бореться з наслідками" угоди між Євопейським союзом та "Меркосур" (економічний союз держав Південної Америки).
"Я також визнаю, що загрозою для польського сільського господарства є вступ України до ЄС. Я є Президентом Польщі, розуміючи прагнення України, завжди стоятиму на варті доброго ставлення до польського фермера, польських сільськогосподарських продуктів", - заявив Навроцький.
Вступ України в ЄС
Як писав УНІАН, Угорщина домоглася змін у підсумковій декларації саміту ЄС, виключивши пункт про прискорений вступ України до Союзу. Прем’єр Петер Мадяр заявив, що це рішення ухвалили в останній момент, і саме він домігся змін у ньому.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що перспектива членства України в Євросоюзі до 2030 року є цілком реалістичною. Вона наголосила, що нинішній рівень узгодження із законодавством ЄС достатній для відкриття переговорних кластерів, які можуть стартувати вже цього літа за наявності політичної волі.