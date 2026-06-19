Навроцький заявив про 'загрозу' вступу України в ЄС

Польський президент поскаржився, що не встиг захистити польських фермерів від раніше ухвалених рішень.

Вступ України до Європейського союзу становить загрозу для польських фермерів. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, виступаючи перед аграріями на змаганнях AgroLiga.

Він зокрема поскаржився, що "занадто пізно увійшов у гру" і не встиг "зупинити погані рішення для польських фермерів". У цьому контексті він заявив, що Польща зараз "бореться з наслідками" угоди між Євопейським союзом та "Меркосур" (економічний союз держав Південної Америки).

"Я також визнаю, що загрозою для польського сільського господарства є вступ України до ЄС. Я є Президентом Польщі, розуміючи прагнення України, завжди стоятиму на варті доброго ставлення до польського фермера, польських сільськогосподарських продуктів", - заявив Навроцький.

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Вступ України в ЄС

Як писав УНІАН, Угорщина домоглася змін у підсумковій декларації саміту ЄС, виключивши пункт про прискорений вступ України до Союзу. Прем’єр Петер Мадяр заявив, що це рішення ухвалили в останній момент, і саме він домігся змін у ньому.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що перспектива членства України в Євросоюзі до 2030 року є цілком реалістичною. Вона наголосила, що нинішній рівень узгодження із законодавством ЄС достатній для відкриття переговорних кластерів, які можуть стартувати вже цього літа за наявності політичної волі.

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