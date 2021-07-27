Рішення Ради ЄС підтримали також Албанія, Північна Македонія, Норвегія і Грузія.

Україна і чотири інших країни-партнери Європейського Союзу готові приєднатися до Євросоюзу і продовжити ще на один рік "кримські санкції" щодо Росії.

Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Крім України, рішення підтримують країни-кандидатки на вступ до ЄС Албанія і Північна Македонія, член Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, а також учасниця програми "Східного партнерства" Грузія.

Читайте такожЄвросоюз закликав ООН ввести санкції проти Росії за окупацію Криму"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню Ради ЄС. Європейський Союз бере до відома і вітає це зобов'язання", — зазначили в Брюсселі.

21 червня 2021 року Рада ЄС ухвалила рішення, яким продовжила санкції, накладені на Росію у зв'язку з незаконною окупацією Кримського півострова, ще на рік — до 23 червня 2022 року.

Санкції ЄС проти Росії через Крим

Вперше санкції були введені в червні 2014 року у відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України, а потім ЄС постійно продовжував їх силу на рік.

Заходи включають заборону імпорту продукції кримського походження до країн Євросоюзу, інвестування і капіталовкладень в підприємства на окупованому півострові.

Також заборонений експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, зокрема тих, що стосуються розвідки природних ресурсів, видобутку нафти, газу і корисних копалин.

Крім того, громадянам ЄС або зареєстрованим в ЄС компаніям не можна купувати нерухомість або підприємства в Криму, фінансувати кримські компанії або поставляти їм свої послуги. Здійснення туристичних послуг теж заборонено.

Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.

Автор: Станислав Кожемякин