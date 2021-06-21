Європейська рада вкотре підкреслила, що ЄС не визнає анексії Криму та Севастополя.

Євросоюз ще на рік – до 23 червня 2022 рок - подовжив чинність санкцій проти Росії, запроваджених через окупацію Криму.

Таке рішення ухвалила Європейська рада, йдеться на сайті організації.

"Сьогодні Рада вирішила поновити санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, на наступний рік - до 23 червня 2022 року", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому сьогодні на офіційному сайті ЄР.

Санкціями обмежено імпорт до Євросоюзу товарів, що походять з Криму чи Севастополя, а також встановлено заборону на інвестиції та капіталовкладення в Крим.

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Також заборонено експорт з ЄС на окупований півострів певних товарів та технологій, що можуть використовуватись у транспортній, енергетичній галузях, у телекомунікаційній сфері або для розвідки та видобутку корисних копалин.

Європейська рада вкотре підкреслила, що ЄС не визнає анексії Криму та Севастополя і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, вперше санкції були запроваджені в червні 2014 року в відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України, а потім постійно продовжував їхню чинність на рік. Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.

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Автор: Ганна Нагорна