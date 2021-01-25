Попередня адміністрація Дональда Трампа планувала призначити послом США в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона.

Адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні.

Читайте такожПосол США назвав ім'я нового можливого спецпредставника по Україні замість ВолкераПро це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

"Був генерал Дейтон, вже майже завершилася процедура, але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлене на паузу, і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що нова Адміністрація в США ще не зробила реальний вибір.

"Я хочу, щоб усі зрозуміли одну річ: Байден не прокидається і не лягає спати з думкою про те, що ж зробити для України, і якого посла туди призначити. Я вам більше скажу: навіть Росія, про яку ми природньо зараз багато говоримо, не буде головним питання на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС висловив упевненість, що коли президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден зустрінуться, то легко знайдуть спільну мову.

Призначення посла США в Україні: деталі

23 вересня 2020 року Комітет Сенату США із закордонних справ підтримав кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона, запропоновану Дональдом Трампом на посаду посла в Україні.

Комітет рекомендував верхній палаті Конгресу затвердити Дейтона на посаді посла в Україні.

На минулому тижні кандидат Байдена на посаду держсекретаря Ентоні Блінкен заявив, що Адміністрація Байдена уважно розгляне кандидатуру Дейтона.

Попередній посол США в Україні Марі Йованович завершила свою роботу наприкінці травня 2019 року.

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Автор: Віталій Саєнко