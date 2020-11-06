Міністри закордонних справ вирішили зробити "правильні висновки" із ситуації з незаконною агітацією угорських посадовців у день місцевих виборів на Закарпатті.

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав позицію українського колеги Дмитра Кулеби вибудовувати конструктивний діалог між державами.

Про це глава МЗС України повідомив у соціальній мережі Facebook .

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому", - написав Кулеба.

Також глава МЗС України побажав Сійярто швидкого одужання від коронавірусу.

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Загострення конфлікту між Угорщиною і Україною: що передувало

За даними спостерігачів громадянської мережі ОПОРА, 8-9 жовтня держсекретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпаття, зокрема в Ужгородський та Берегівський райони, проводив агітацію на користь політичної партії "КМКС "Партія угорців України".

Крім того, угорські чиновники проводили агітацію в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

26 жовтня у МЗС України вручили ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто у зв'язку з агітацією угорських офіційних осіб у день місцевих виборів на Закарпатті.

27 жовтня стало відомо, що Київ заборонив в'їзд в Україну двом угорським посадовцям, у Будапешті це рішення назвали "жалюгідним" .

5 листопада Кулеба закликав Угорщину не перетинати "червону лінію" після заборони двом угорським посадовцям відвідувати Україну. Глава МЗС заявив, що виступає за конструктив, але попереджав про кроки у відповідь, якщо Угорщина вдаватиметься до неконструктивних дій.

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Автор: Віталій Саєнко