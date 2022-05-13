Перед тим як говорити про той чи інший формат цих територій не можна було вбивати десятки тисяч людей, зазначив президент.

Україна ніколи не визнає "автономію" для Донбасу, яку пропонує Росія, захоплюючи території та вбиваючи людей.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1, яке опублікували на сторінці Офісу президента у Telegram.

Він зазначив, що про "автономію" Донбасу не може йти мова, коли воду туди постачає Україна, а Росія зруйнувала зараз ту частину, яку контролювала Україна.

"Зараз вони визнали території Донбасу окремими республіками, які не входять до складу України. Росія заявила, що всі населені пункти Донецької та Луганської областей - "це все наша земля". А тепер нібито очищають Донбас від нацистів. Все з ніг на голову перевернуто", - сказав президент України.

Він додав, що Росія не вела мову про якусь автономію, а просто пішла забирати території.

"В чому тут питання - перед тим, як говорити про той чи інший формат цих територій, не можна було вбити десятки тисяч людей. Ось в чому проблема. Вони вбили, зруйнували і кажуть - давайте тепер автономію. Ми ніколи не визнаємо їх автономію", - наголосив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін, як зазначив Зеленський, не зможе зберегти лице, йому слід зберегти свою країну.

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