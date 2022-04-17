Далі ЄС готуватиме відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства.

Україна заповнила опитувальник, необхідний на шляху набуття країною статусу кандидата у ЄС.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений", - сказав Жовква.

Далі ЄС готуватиме відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства.

"Ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми подали Європейській комісії, така рекомендація буде позитивна, а далі м’яч на стороні держав-членів ЄС", - відповів він.

Після чого будуть розпочаті переговори про вступ України в ЄС. Тоді можна буде вже говорити про повноцінне членство у Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня під час візиту до Києва голова Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква вважає, що вступ України до ЄС станеться найближчими роками та точно не триватиме "п'ятирічки".

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