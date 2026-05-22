Відстрочка потрібна, щоб виробники знайшли альтернативні джерела постачання.

Європейська комісія пропонує пом'якшити санкції щодо Росії за угоди з китайською компанією з виробництва мікросхем, які використовують як військова, так і автомобільна промисловість.

Як пише Reuters, Європейська комісія запропонувала дев'ятимісячну відстрочку щодо угод з китайською компанією з виробництва напівпровідників. Компанія Yangzhou Yangjie Electronic включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії і залишиться у санкційному списку.

При цьому тимчасове відтермінування, як заявив речник Європейської комісії, дозволить автовиробникам "знайти альтернативні джерела постачання чіпів" та уникнути "серйозних збоїв". Для набрання чинності цим заходом країнам ЄС необхідно буде одноголосно схвалити цю пропозицію.

Автори зазначили, що європейські автовиробники стали все більше покладатися на компанію Yangzhou Yangjie Electronic для заміни продукції китайських конкурентів, які раніше фігурували в санкційних пакетах проти Росії.

"Ця компанія була внесена до нашого санкційного списку, тому що вона надала значну допомогу російським військовим можливостям. Продукція цієї компанії була виявлена в безпілотниках і керованих бомбах, що використовуються російськими військами проти України", – заявив спікер.

Він додав, що мета санкцій Євросоюзу полягає в тому, щоб змінити поведінку РФ. При цьому вони прагнуть "знайти баланс, щоб вони не мали істотного впливу на ЄС".

Нагадаємо, що представник адміністрації президента США вперше за кілька років візьме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії. Відомо, що Росію відвідає голова Федеральної комісії США з образотворчого мистецтва Родні Мімс Кук. Причому, він буде присутній під час виступу російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас у Європейському Союзі готові посилити санкції щодо російського патріарха Кирила, які раніше блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також до санкційного списку можуть додати інших російських діячів – політиків та олігархів.

