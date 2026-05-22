Основна перешкода для відновлення переговорів про вступ України до ЄС усунута, - Сибіга

Зокрема, Україна прагне вже у червні відкрити усі шість переговорних кластерів щодо майбутнього вступу до Євросоюзу.

Колишній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був основною перешкодою для просування процесу приєднання України до Європейського Союзу. Але зі зміною влади в Угорщині після парламентських виборів ця перешкода усунута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час ZOOM-брифінгу з журналістами.

"Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду (Віктора) Орбана усунута після виборів в Угорщині. І ми дійсно вийшли у той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу. І я в це вірю", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України зазначив, що сьогодні провів зустріч з новою міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. І за підсумками цієї зустрічі Сибіга сказав, що його віра зміцнилася щодо можливості відкриття переговорних кластерів.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими у червні. Це наша тверда позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів. І дуже важливо, щоби це відбулося, тому що це не лише про Україну, але це і також про інтереси Європи", - сказав Сибіга.

Як уточнив міністр, Україна прагне, аби в червні були відкриті усі шість переговорних кластерів, бо є усі підстави озвучувати українську позицію.

Переговори про вступ України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос висловлювала позицію, що перший фундаментальний кластер про засадничі основи може бути відкритим ще у першому півріччі цього року. А решта п’ять кластерів – у липні.

Водночас, висока представниця ЄС Кая Каллас відзначає прогрес України на шляху втілення реформ і очікує на відкриття усіх шести переговорних розділів (кластерів) щодо вступу України до Євросоюзу вже "до літа".

