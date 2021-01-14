У Постійному представництві України при ООН запевнили, що країна налаштована сплачувати свої внески повністю і найскоріше.

Україна стала першою державою світу, яка цього року сплатила усі регулярні внески в Організацію Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у мікроблозі Twitter.

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"Ми раді, що Україна офіційно стала першою країною-членом ООН у 2021 році, що виплатила свої внески до ООН у повному обсязі. Україна налаштована сплачувати ООН свої внески повністю і найскоріше", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше Україна входила до перших 25 держав-членів організації, які вчасно сплачували регулярний внесок до ООН. Приміром, у 2019 році він склав 1 млн 589 тис. 288 доларів.

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Автор: Віталій Саєнко