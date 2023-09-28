Український лідер подякував кожній причетній країні, яка підтримала заявку держави.

Україна стала членом Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у соціальній мережі Х (колишній Twitter), подякувавши всім причетним країнам за підтримку української заявки.

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - заявив президент.

Він наголосив, що Україна в рамках свого членства в Раді докладе всіх зусиль для зміцнення ядерної безпеки й захищеності, а також для посилення ролі МАГАТЕ у світі.

Зеленський акцентував, що важливо покласти край "ядерному шантажу", який Росія намагається зробити нормою для світу. "Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - заявив лідер України та закликав партнерів докласти спільних зусиль щодо цього.

В Україні критикували МАГАТЕ через ігнорування ризиків на ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька атомна станція - критичний об'єкт української інфраструктури, який знаходиться у заручниках армії РФ, як і всі жителі міста-супутника станції Енергодару. Окупанти регулярно шантажують світ та Україну можливістю аварії на станції. Напередодні в Міненерго України не виключили, що Росія може заздалегідь влаштувати умови для ядерної катастрофи на ЗАЕС - спланувати її на час, коли станція буде деокупованою від армії РФ.

Наразі дотримання безпеки на станції в умовах війни має регулювати МАГАТЕ, проте РФ не пускає фахівців установи для перевірки обладнання та стану ЗАЕС. В липні 2023 року безсилля МАГАТЕ критикував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він коментував заяву голови відомства Рафаеля Гроссі про "відсутність ризиків" та казав що МАГАТЕ ігнорує потенційну можливість катастрофи на ЗАЕС. Подоляк зазначав, що заяви Гроссі більше схожі на "клоунаду".

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