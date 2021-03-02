Представники України у робочих підгрупах ТКГ заявляють, що Росія намагається однобічно переглянути Мінські угоди і змусити Україну вести переговори з російськими маріонетками і підконтрольними їй бойовиками на окупованому Донбасі.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявляє про безрезультатні підсумки сьогоднішніх переговорів через деструктивну позицію Російської Федерації.

Як повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook, 2 березня відбулося чергове, 150-е засідання ТКГ в робочих підгрупах.

Зокрема, засідання робочої підгрупи з політичних питань мало на меті продовжити розгляд «Плану спільних кроків», запропонованого українською стороною в якості основи для подальшого виконання домовленостей, досягнутих у «нормандському» та мінському форматах, зокрема перенесення термінів його виконання.

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«Представники нашої делегації ще раз підкреслили, що основою врегулювання є чітке виконання спільних рішень, прийнятих в рамках роботи обох форматів і ТКГ, які містять у собі необхідні механізми і для встановлення всеосяжного режиму припинення вогню, і для врегулювання гуманітарної та економічної ситуації на окупованих територіях, які в подальшому стали основою для реалізації політичної частини угод. Але для цього має бути виконана головна умова - російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

Натомість, як підкреслює українська делегація, представники РФ «ухиляються від визнання такої відповідальності і продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті на рівні з ФРН та Францією, а також ОБСЄ».

Крім того, так само практично безрезультатно завершилося засідання підгрупи з безпеки.

«У гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, незважаючи на успішний пропуск конвою ООН з гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня через КПВВ «Щастя» та засвідчив повну готовність його до пропуску вантажів та пасажирів», - зазначили в українській делегації.

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У зв'язку з цим сказано, що ініціативи, запропоновані главою української делегації Леонідом Кравчуком про надання «пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ «Щастя» та «Золоте», інших технічних умов для початку сталої роботи пропускних пунктів, не залишають аргументів російській стороні, які б могли виправдати її зволікання щодо розблокування роботи КПВВ і допуску українських громадян до адміністративних послуг та фінансової допомоги».

«Російська делегація намагається підпорядкувати усі питання (гуманітарні, безпекові, економічні) своїй політичній меті - примусити Україну та ОБСЄ вести прямі перемовини з представниками квазі-державних маріонеткових утворень як з повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту. Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав-учасниць «нормандського формату» та міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту, і як намір досягнути власних політичних цілей за рахунок порушення відповідних міжнародних домовленостей", - підкреслює українська делегація.

Водночас, українська сторона дякує державам-партнерам, насамперед Франції та ФРН, а також ОБСЄ, які не дозволяють РФ однобічно переглянути «нормандські» та Мінські домовленості.

Переговори щодо Донбасу в Мінську: що відомо

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

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Автор: Віталій Саєнко