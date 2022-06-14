Михайло Подоляк нагадав Іраклію Гарібашвілі, що цінності важливіші за вигоду.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відповів прем'єр-міністру Грузії Іраклія Гарібашвілі про вступ України до Європейського Союзу. Він вказав, що українці платять за свій вибір страшну ціну.

Про це радник голови ОПУ повідомив у Twitter.

За його словами, Україна не записувалася в чергу на смерть від російських ракет.

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, Іраклій Гарібашвілі. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що велику ціну так само платить і Євросоюз, щоб захистити західну цивілізацію.

"Цінності важливіші за вигоду. А що важливіше для вас? Номер черги кандидатів?"- підсумував Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Після цього аналогічні заявки подали й Грузія з Молдовою.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією ЄС надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, ймовірно Єврокомісія рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові, але з умовами. Однак, по Грузії залишаються питання.

У свою чергу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявили, що якщо комусь членство в ЄС і належить, то Грузії, а потім вже Україні та Молдові.

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