Радник голови ОП підкреслив, що за війну, зростання цін, за біженців і голод має платити лише той, хто це влаштував.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що арештовані активи Росії потрібно конфісковувати вже сьогодні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter наголосивши, що Росія має платити за війну, вбивства і руйнування.

"Арештовані активи Російської Федерації треба конфісковувати вже сьогодні. Росія має платити за війну, зруйновані будинки та масові вбивства. Платити кримінальними вироками, майном, арештами суверенних рахунків... За війну, зростання цін, за біженців і голод має платити тільки той, хто це влаштував", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про проблеми конфіскації російських активів у країнах Заходу. Він наголосив, що Україна продовжує наполягати на передачі заморожених російських активів на відбудову України.

"Деякі країни мають достатньо ентузіазму, щоб заарештовувати активи, але дуже обережно ставляться до теми їх передачі, тому що банально хвилюються, що у відповідь Росія заарештує і експропріює їхні активи на своїй території", - сказав Кулеба.

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