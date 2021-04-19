Також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали посольству Російської Федерації у Києві, що один з радників цієї дипломатичної установи має залишити Україну впродовж 72 годин від сьогоднішнього дня.

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Як повідомив у коментарі УНІАН речник МЗС Олег Ніколенко, відповідну дипломатичну ноту вже відправлено.

"Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин", - заявив Ніколенко.

Разом з тим речник зазначив, що зараз також вирішується питання повернення в Україну українського консула із Санкт-Петербурга.

Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що України має намір вислати з України одного з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков.

Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: головне

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

У відомстві підкреслили, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і носить «явно ворожий характер щодо Російської Федерації».

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.

Водночас Україна дзеркально висилає російського дипломата з Києва у відповідь на провокацію у Санкт-Петербурзі.

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Автор: Віталій Саєнко