Така зброя є лише у кількох країн: Зеленський про створення української балістики

У світі є лише кілька країн, які зробили антибалістичний проєкт, і Україна повинна приєднатися до цього кола держав.

Україна працює для того, щоб створити власні балістичні ракети, і випробування показали хороші перспективи.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, який підкреслив, що це потрібно зробити "реальною зброєю". "РНБО, розвідки, прем’єр-міністр, МЗС, Міністерство оборони, Повітряні сили, оборонний кластер Brave1 - усі структури держави задіяні. Але зараз виклик номер один - це російські удари. Це означає, що кожен український дипломат, усі урядовці, Міністерство оборони повинні знати, де у світі є ракети PAC-2, PAC-3 для "Петріотів" та інші ракети для ППО", - зауважив він.

У зв'язку з цим глава держави зазначив, що потрібні прямі переговори та нові домовленості. "Все те, про що ми говорили з урядовцями, буде реалізовано", - запевнив Зеленський.

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Програма FREYJA

Крім того, він зазначив, що програма FREYJA вже в активній роботі.

"Десять країн є, будуть ще приєднуватися партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовилися. Вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках Антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії", - сказав президент.

Він додав, що Україна спроможна зробити свою ракету та пускову, а партнери забезпечать необхідні компоненти та елементи: радари, сенсори та інше, що буде потрібно.

"Всім у Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма. Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно: які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї та розробники могли забезпечити реальний результат", - розповів Зеленський.

Президент також зауважив, що мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проєкт для себе, і Україна повинна приєднатися до цього кола держав:

"Усі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, щоб вже на рубежі 26-27 років були конкретні результати".

Допомога США з протиповітряною обороною

Глава держави також наголосив, що США точно знають, що потрібно Україні. "Потрібна ППО, для цього потрібні політичні рішення. У Європі теж. У країнах "Сімки" - теж. Щодня із цим працюємо. Говорив з прем’єром Норвегії сьогодні про ППО передусім. Учора говорили з Марком Рютте, генсеком НАТО, з президентом Фінляндії. Скоординували активність, контакти з іншими партнерами", - розповів Зеленський.

Ракет зі США не вистачить

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Іван Ступак зауважив, що лише за минулий місяць по Україні прилетіло майже 130 балістичних ракет. Тобто 300 ракет, які Україна попросила у США, вистачить на 2,5-3 місяці.

А в кінці липня начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що російська армія під час повітряних атак збільшила застосування ракет, які летать по балістичній траєкторії.

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