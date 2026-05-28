Дехто не хоче, аби Україна малу свою антибалістику, і це не тільки Росія, - Зеленський

Наразі лише 6 країн світу мають свої антибалістичні системи.

Не лише Росія, але й деякі інші країни не хочуть, аби Україна створила власний зенітний комплекс, здатний перехоплювати балістичні ракети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

"Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія – по зрозумілим причинам, а не тільки Росія – також по зрозумілим причинам. Причини в бізнесі, в конкуренції", – заявив він.

Очільник держави зауважив, що зараз Україна намагається просувати ідею створення європейської антибалістичної системи. Швеція стала першою країною, яка пристала на пропозицію, каже президент.

За словами Зеленського, до осені Україна сподівається залучити в цей проект ще кілька країн, аби розпочати практичну роботу зі створення антибалістичної системи.

Довідка УНІАН. На сьогодні власні зенітно-ракетні комплекси, здатні перехоплювати сучасні балістичні ракети, мають лише шість країн світу - США (GMD, Aegis BMD (SM-3), THAAD та Patriot PAC-3 MSE), Росія (С-500 та С-400), Ізраїль (Arrow-2/Arrow-3 та "Праща Давида"), Китай (HQ-19 та сімейство DN-3), Індія (PAD та AAD), а також, ймовірно, Іран (система Arman). Решта країн використовують імпортні комплекси, або іноземні технології (переважно американські або російські), а не повністю власні розробки.

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що президент України написав листа президенту США і Конгресу, в якому попросив про термінову поставку зенітно-ракетних комплексів Patriot у версії PAC-3, яка здатна перехоплювати балістичні ракети.

У листі Зеленський зокрема зауважував, що наявність балістичних ракет – це остання значна перевага Росії у війні проти України. Президент висловив переконання, що Путін ухилятиметься від реальних мирних переговорів доти, доки матиме таку перевагу.

