Трьох керівників підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Криму.

Правоохоронці повідомили про підозри керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір - Право народу".

Читайте такожНа дачі Медведчука на Закарпатті провели обшуки: журналісти показали фото розкішного маєткуЯк повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, трьох керівників підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території півострова.

За даними джерела у правоохоронних органах, йдеться про Синявського О.В., Комелова І. М. та Слюсаренка О.О.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу", який до 2016 року мав назву "Український вибір", сприяли окупації Кримського півострова.

Так, двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп вказаного громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Зокрема, один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ вказаного НЗФ, а інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" - "Слов’янський щит".

"Вказані громадяни України виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострова Крим, у тому числі, в якості спостерігачів на "дільницях" в складі незаконних виборчих комісій", - розповіли в прокуратурі.

Також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у Севастополі.

Третій керівник відокремленого підрозділу "Українського вибору", який також діяв у Севастополі, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією та проведення незаконного "референдуму".

Зокрема, під час публічних виступів на мітингах він висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих українських територій.

"Зазначене також підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - уточнили у відомстві.

Крім того, пізніше представниками держави-окупанта підозрювані були нагороджені медалями "За повернення Криму".

Обшуки в офісах "Українського вибору"

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін повідомив, що СБУ та ГПУ прийшли з обшуками до офісу ГО "Український вибір" Віктора Медведчука.

Обшуки пов'язані зі справами про сепаратизм і держзраду.

Депутат повідомив, що офіс "Українського вибору" знаходиться в одній будівлі з офісом «ОПЗЖ», в якій розташовані кабінети нардепів цієї політсили.

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Автор: Людмила Жерновська