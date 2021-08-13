Грузія вважає, що є сили, які хочуть нашкодити відносинам Тбілісі та Києва.

Українську турфірму "Кулуар похід" звинуватили в організації туристичних походів в Абхазію – регіон, непідконтрольний грузинському уряду. Посольство Грузії в Україні вкрай незадоволене такими походами.

Дружні відносини між Україною та Грузією зараз знаходяться на високому рівні, проте є сили, які хочуть їм нашкодити, йдеться у відповіді диппредставництва на запит, спрямований "Радіо Свобода".

"…Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку з організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою "Кулуар поход", – йдеться у листі.

У зв'язку з такими походами грузинська сторона вже звернулася до українського Міністерства закордонних справ.

Читайте такожВ Абхазії затримали колишнього ватажка бойовиків " ДНР " з російським паспортом"…ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми маємо дослідити походження та діяльність зазначеної компанії", – підкреслили у посольстві.

У МЗС України повідомляли, що станом на 11 серпня влада Грузії не зверталася до української ситуації у зв'язку з тим, що українська компанія організовувала походи в Абхазію.

Нагадаємо, 10 серпня учасник бойових дій, мандрівник та блогер Валерій Маркус повідомив, що "Кулуар похід" організовує походи в Абхазію та гірські тури в Російську Федерацію.

У мережі опублікували скріншот з сайту "Кулуар похід", який підтверджує цю інформацію.

Пізніше в "Кулуар похід" стверджували, що тільки консультують туристів щодо походів в Абхазію, а походи не організовують. За даними компанії, у них на сайті була "неправильно подана інформація".

Нагадаємо, у 1992 році Абхазія вирішила відокремитися від Грузії. Через це почалися бойові дії.

У 2008-му між Грузією та Росією п'ять днів йшла війна. Після протистояння Москва визнала Абхазію "незалежною". Більшість країн, зокрема й Україна, не визнають незалежність Абхазії. Грузинська сторона вважає, що Абхазію окупувала РФ.

Автор: Екатерина Присяжнюк