Президент запросила Володимира Зеленського відвідати Грузію.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що у відносинах з Україною раніше був втрачений час для відстоювання спільних інтересів, і зокрема у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зурабішвілі сказала у Києві під час прес-конференції спільно з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона зазначила, що офіційного візиту президента Грузії до України не було вже 15 років, хоча Зурабішвілі приїздила на церемонію інавгурації Зеленського у 2019 році.

"На жаль, після цього певний час був втрачений, час, який ми мали використовувати у поглибленні відносин між нашими країнами, і так само для зміцнення наших спільних цілей щодо (інтеграції) до НАТО та Європейського Союзу", - сказала Зурабішвілі.

Президент Грузії заявила, що обережно ставилася до відносин з Україною і вважала за потрібне повернути посла Грузії до України. "Вважаю, що президенти обох країн мають обережно ставитися до наших відносин", - сказала Зурабішвілі і додала, що відносини між країнами ґрунтуються на дружбі між грузинським і українським народами та на спільній підтримці суверенітету і територіальної цілісності обох країн.

Також Зурабішвілі заявила, що Грузія і Україна мають спільні завдання і цілі - це, насамперед, деокупація територій, загарбованих Росією, шлях до членства в Євросоюзі і НАТО та зростання регіонального співробітництва.

"Шлях інтеграції до ЄС не має альтернативи. Це для наших країн одна серйозна перспектива, і ми досягли великого прогресу на цьому шляху", - заявила Зурабішвілі.

Також президент додала, що обидві країни мають великий успіх на шляху до приведення сумісності Збройних сил України і Грузії з арміями країн-членів НАТО.

"Наше завдання на шляху інтеграції - посилити співробітництво, і це стосується кібербезпеки та безпеки у Чорному морі ", - сказала Зурабішвілі.

Окремо вона сказала, що запрошує Зеленського відвідати Грузію.

Крім того, Зурабішвілі зауважила, що Грузія вирішить, хто представлятиме цю країну на інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Як повідомляв УНІАН, у травні 2020 року після призначення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в уряді України, грузинська влада вирішила відкликати свого посла.

При цьому грузинська влада запевнила, що про розрив дипломатичних відносин між країнами не йдеться.

У квітні 2021 року після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе.

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Автор: Віталій Саєнко