Раніше про це повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Державне бюро розслідувань не розслідує жодної справи, яка б стосувалася дій колишнього очільника Служби безпеки України Івана Баканова. Інформація щодо справ проти Баканова, оприлюднена ЗМІ напередодні, неправдива.

Про це йдеться у відповіді ДБР на журналістський запит BBC News Україна.

Кілька днів тому низка ЗМІ з посиланням на джерела в ОП повідомили, що Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР. Екс-очільника СБУ нібитоо звинувачують у провалі роботи службив передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення. В ДБР цю інформацію спростовують.

Відео дня

"У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили", - заявили в ДБР.

За даними власних джерел BBC News Україна, службова перевірка не підтвердила порушення у діях екс-очільника.

Чутки про справи проти Баканова

Іван Баканов – екс-очільник СБУ, друг дитинства та партнер президента Володимира Зеленського.

Влітку 2022 року президент України підписав указ про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ. Президент пояснював це рішення тим, що серед працівників відомства на окупованих територіях України була значна кількість зрадників.

З липня 2022 року по лютий 2023 року відомство очолював перший заступник голови СБУ Василь Малюк. Тепер Малюк є головою СБУ.

6 березня ЗМІ повідомили, що колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов нібито фігурує у кримінальних провадженнях ДБР. За даними НВ, Баканова нібито звинувачують у провалі роботи очолюваної ним спецслужби у передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: