Він проходить в деяких провадженнях щодо окупації територій України, кажуть на Банковій.

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР.

Як повідомляє NV з посиланням на джерело на Банковій, Баканова звинувачують у провалі роботи очолюваної ним спецслужби у передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

Він проходить в деяких провадженнях Держбюро розслідувань, що стосуються окупації прикордонних територій країни.

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Також йдеться про появу російських агентів в ключовій силовій структурі країни. Приміром, Олега Кулініча, який очолював одне з управлінь.

"Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами – повний провал", – каже джерело.

Звільнення Івана Баканова

Баканов – друг дитинства президента Володимира Зеленського та в минулому його партнер за "Кварталом 95". Напередодні виборів президента очолював партію "Слуга народу" (грудень 2017 - травень 2019). Після обрання Зеленського президентом став першим заступником голови СБУ та головою управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (травень-серпень 2019). З 29 серпня 2019 року по 19 липня 2022 року керував СБУ, в цей час і до 4 серпня 2022 року був членом Ради нацбезпеки і оборони України.

Влітку 2022 року президент України підписав указ про відсторонення Баканова від виконання обов'язків керівника СБУ. Згодом Зеленський пояснював це рішення тим, що серед працівників відомства на окупованих територіях України була значна кількість зрадників.

З липня 2022 року по лютий 2023 року відомство очолював перший заступник голови СБУ Василь Малюк. Тепер Малюк є головою СБУ - його призначення підтримав парламент.

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