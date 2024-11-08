Кабінетом Міністрів України звільнив Олександра Сергія з посади заступника Міністра оборони України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.
Також погоджено звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Водночас погоджено призначення:
- Івана Рудницького головою Волинської обласної державної адміністрації;
- Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
За інформацією Мельничука, крім того уряд звільнив Романа Опімаха з посади Голови Державної служби геології та надр України та тимчасово поклав виконання обов’язків очільника служби на Сергія Дехтяренка
Перестановки в Міністерстві оборони
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України призначив Олександра Сергія заступником міністра оборони на початку липня поточного року за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.
1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до КМУ про звільнення 4 своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган.
Того ж дня Кабмін звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони України, а також Людмилу Дараган з посади держсекретаря Міноборони України.
5 листопада Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.
При цьому в жовтні Умєрову призначили двох нових заступників: бригадного генерала юстиції Сергія Мельника та Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.