Також уряд погодив кандидатури на посади очільників Волинської та Закарпатської облдержадміністрації.

Кабінетом Міністрів України звільнив Олександра Сергія з посади заступника Міністра оборони України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Також погоджено звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Водночас погоджено призначення:

Івана Рудницького головою Волинської обласної державної адміністрації;

Мирослава Білецького головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

За інформацією Мельничука, крім того уряд звільнив Романа Опімаха з посади Голови Державної служби геології та надр України та тимчасово поклав виконання обов’язків очільника служби на Сергія Дехтяренка

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Перестановки в Міністерстві оборони

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України призначив Олександра Сергія заступником міністра оборони на початку липня поточного року за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до КМУ про звільнення 4 своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган.

Того ж дня Кабмін звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони України, а також Людмилу Дараган з посади держсекретаря Міноборони України.

5 листопада Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.

При цьому в жовтні Умєрову призначили двох нових заступників: бригадного генерала юстиції Сергія Мельника та Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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