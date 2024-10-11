На посади призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника та Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив двох нових заступників очільника оборонного відомства. Як повідомили у Міноборони, Сергія Боєва призначено заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Зазначається, що до свого призначення 41-річний Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

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Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Заступником міністра оборони України став також бригадний генерала юстиції Сергій Мельник.

Згідно з інформацією оборонного відомства, Мельник народився 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України. З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Зміна заступників міністра оборони

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до КМУ про звільнення своїх заступників — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря). Він додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

Відомо, що того ж дня Кабінет міністрів звільнив з посади державної секретарки міністерства оборони Дараган, а також – заступника міністра оборони Гайдера.

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