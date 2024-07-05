Оборонне відомство вже оприлюднило інформацію про новопризначених Клочка та Сергія.

Кабінет міністрів призначив нових заступників міністра оборони України. Посали отримали Анатолій Клочко та Олександр Сергій. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук з посиланням на рішення сьогоднішнього засідання уряду.

Хто такий Анатолій Клочко

Згідно з повідомлення на офіційному сайті Міноборони, уродженець Харкова 1963 року народження Анатолій Клочко у 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

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З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.

Клочко з 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження, а з 2022 року перебував на службі в ГУР.

Що відомо про Олександра Сергія

Олександр Сергій народився на Буковині у 1969 році. У 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.

У 1998 році здобув фах офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

У 2012 році отримав диплом Національного університету оборони України.

Входив до складу української миротворчої місії під егідою ООН в африканській державі Сьєрра-Леоне.

З 2010 року обіймав керівні посади у Збройних силах України, пов'язані з логістичним забезпеченням армії.

У 2014 році отримав Орден князя Данила Галицького.

Інші перестановки в уряді

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення Івана Гаврилюка першим заступником міністра оборони України, звільнивши з посади заступника міністра оборони. Також тоді було призначено Олександра Балануцу заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславськи пояснював, що законодавство забороняє повністю змінювати склад уряду під час дії воєнного стану. Саме то перестанови відбуваються "точково".

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