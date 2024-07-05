Кабінет міністрів призначив нових заступників міністра оборони України. Посали отримали Анатолій Клочко та Олександр Сергій. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук з посиланням на рішення сьогоднішнього засідання уряду.
Хто такий Анатолій Клочко
Згідно з повідомлення на офіційному сайті Міноборони, уродженець Харкова 1963 року народження Анатолій Клочко у 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.
З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.
З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515.
Клочко з 2020 по 2022 рік займав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження, а з 2022 року перебував на службі в ГУР.
Що відомо про Олександра Сергія
Олександр Сергій народився на Буковині у 1969 році. У 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище.
У 1998 році здобув фах офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.
У 2012 році отримав диплом Національного університету оборони України.
Входив до складу української миротворчої місії під егідою ООН в африканській державі Сьєрра-Леоне.
З 2010 року обіймав керівні посади у Збройних силах України, пов'язані з логістичним забезпеченням армії.
У 2014 році отримав Орден князя Данила Галицького.
Інші перестановки в уряді
Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про призначення Івана Гаврилюка першим заступником міністра оборони України, звільнивши з посади заступника міністра оборони. Також тоді було призначено Олександра Балануцу заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
Раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславськи пояснював, що законодавство забороняє повністю змінювати склад уряду під час дії воєнного стану. Саме то перестанови відбуваються "точково".