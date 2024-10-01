Він зазначив, що про нові призначення повідомить окремо.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав подання про звільнення чотирьох своїх замісників, йдеться у тг-каналі Міноборони.

"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)", - заявив Умєров.

Він додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

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Пояснюючи кадрові зміни, Умєров зазначив, що під час воєнного стану процеси всередині системи Міністерства оборони мають бути чіткими та контрольованими.

"Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", - пояснив він.

Умєров також зазначив, що у Міноборони проводиться реформа системи оборонних закупівель, у рамках якої Спецтехноекспорт" переходить від ГУР до Міноборони.

"Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО", - розповів він.

Міністр додав, що найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур, а подання до КМУ буде зроблено цього тижня.

Кадрові зміни в Міноборони

Раніше джерела "УП" повідомляли, що Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. При цьому з самим очільником ГУР це не погоджували.

Крім того, за даними джерел, міністр планує продовжити "чистки". Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців через "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

При цьому раніше Рустем Умєров заявляв, що підтримує "гарні, робочі, дружні відносини" із головонокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, і з Кирилом Будановим.

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