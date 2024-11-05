Відомо, що на посаду заступника міністра оборони України Юрія Джигира було призначено 27 вересня 2023 року.

Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Юрій Джигир є фінансистом за спеціалізацією, з 2015 року свій професійний шлях розпочав у Міністерстві фінансів.

З 2016 по 2018 роки Джигир працював позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров'я України, де займався реформою фінансування охорони здоров'я в Україні.

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Крім того, він працював у складі дослідницьких проєктів Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Бергенського центру етики та пріоритизації в охороні здоров’я тощо.

Вже 27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів призначив Юрія Джигиря на посаду заступника міністра оборони України.

Звільнення у Міноборони - що відомо

Як писав УНІАН, 1 жовтня Кабмін звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони України, а також Людмилу Дараган з посади держсекретаря Міноборони України. Тоді уряд тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Міноборони на Нікіту Нікітенка.

Також ЗМІ повідомляли, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йдеться про Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. За інформацією джерела видання "УП", рішення про звільнення - не є ініціативою самого Умєрова.

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