Звільнено заступника міністра оборони Гайдера і держсекретаря Дараган, а ще два кандидати "на виліт" поки при посадах

Сьогодні, 1 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Станіслава Гайдера з посади заступника Міністра оборони України, а Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Про це повідомляє офіційний канал уряду в Telegram. В той же час раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що підписав подання до КМУ про звільнення трьох заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера, який переходить на посаду керівника Офісу міністра, Олександра Сергія, Юрія Джигира, а також державного секретаря Людмили Дараган.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків Державного секретаря Міністерства оборони України на Нікіту Нікітенка.

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Крім того уряд звільнив Георгія Дубинського з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.

В той же час розпорядженням уряду, Едема Адаманова призначено заступником Міністра охорони здоров’я України,Олександра Семенця Олександра- заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Сергія Білецького Сергія - державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Рішення Рустема Умєрова

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони України Рустем Умєров підписав подання до уряду про звільнення трьох своїх заступників та державного секретаря.

Він зазначив, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.

Умєров наголосив, що кадрозі зміни потрібні, оскільки під час воєнного стану процеси всередині системи Міністерства оборони мають бути чіткими та контрольованими. За його словами, будь-які зовнішні чи внутрішні "спроби вплинути на них — неприпустимі" і у цьому контексті проводяться кадрові зміни.

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