Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголошує, що оголошення дипломата Посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки і не має жодних підстав.
На цьому він наголосив у коментарі УНІАН.
"Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата Посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення відносин з Україною", - зазначив Ніколенко.
Він підкреслив, що з відповіддю на цю провокацію Україна не забариться.
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"Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - повідомив речник МЗС.
Оголошення посла України в Москві "persona non grata"
- 19 квітня в МЗС нагадали Посольству РФ у Києві, що один з радників цієї дипломатичної установи має покинути Україну впродовж 72 годин.
- Це рішення було ухвалено у відповідь на дії Росії, яка висилає консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, затриманого 16 квітня співробітниками ФСБ. Дипломат повинен був залишити Росію протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ РФ.
- 21 квітня російський дипломат, оголошений небажаною особою, залишив територію України.
- Сьогодні, 26 квітня, на офіційному сайті російського МЗС було повідомлено, що Росія оголосила "persona non grata" співробітника Посольства України в Москві.
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