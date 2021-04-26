Найближчим часом МЗС оголосить про висилку російського дипломата з території України за принципом взаємності.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголошує, що оголошення дипломата Посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки і не має жодних підстав.

На цьому він наголосив у коментарі УНІАН.

"Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата Посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення відносин з Україною", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що з відповіддю на цю провокацію Україна не забариться.

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"Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - повідомив речник МЗС.

Оголошення посла України в Москві "persona non grata"

19 квітня в МЗС нагадали Посольству РФ у Києві, що один з радників цієї дипломатичної установи має покинути Україну впродовж 72 годин.

Це рішення було ухвалено у відповідь на дії Росії, яка висилає консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, затриманого 16 квітня співробітниками ФСБ. Дипломат повинен був залишити Росію протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ РФ.

21 квітня російський дипломат, оголошений небажаною особою, залишив територію України.

Сьогодні, 26 квітня, на офіційному сайті російського МЗС було повідомлено, що Росія оголосила "persona non grata" співробітника Посольства України в Москві.

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Автор: Тетяна Поляковська