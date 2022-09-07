Українські дипломати вже провели зустріч в угорському МЗС з тамтешніми колегами і висловили вимогу виправити ситуацію.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику з географії, в якому міститься антиукраїнська пропаганда.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України відомо про ситуацію з підручником географії для восьмого класу в Угорщині", - сказав він.

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За його словами, вчора українські дипломати провели зустріч в угорському МЗС, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну.

"Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині випустили підручник з географії для 8 класу, в якому міститься антиукраїнська пропаганда та перекручені факти про Україну.

У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна. Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"

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